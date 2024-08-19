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Камала Харрис опубликовала главное требование для желающих работать в ее штабе

Вакцинация, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2024 21:07 Фото: Х/KamalaHarris
18 августа кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис опубликовала на своем сайте противоречивое требование для соискателей, желающих трудиться в ее штабе, сообщает Zakon.kz.

Как пишет на своем сайте ведущий шоу Чарли Крик, соискатели и рядовые американцы возмущены требованием Харрис привиться от гриппа и COVID-19. Таковы плановые параметры Центра по контролю и профилактике данных заболеваний.

В соцсетях также встречаются откровенные негодования по поводу этого требования.

При всем многообразии вакансий, как оказалось, именно это условие для набора в ее штаб отталкивает потенциальных соискателей. К слову, зарплаты для членов новой команды Харрис варьируются от 90 до 100 тыс. долларов в год.

Камала Харрис, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2024 21:07

Фото: kamalaharris

А новый опрос, проведенный с 5 по 9 августа, показал, что ключевые штаты Висконсин, Пенсильвания и Мичиган теперь склоняются к кандидатуре Харрис.

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