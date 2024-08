Камала Харрис опубликовала главное требование для желающих работать в ее штабе

Как пишет на своем сайте ведущий шоу Чарли Крик, соискатели и рядовые американцы возмущены требованием Харрис привиться от гриппа и COVID-19. Таковы плановые параметры Центра по контролю и профилактике данных заболеваний.

В соцсетях также встречаются откровенные негодования по поводу этого требования.

🚨🚨 BREAKING: Kamala Harris's campaign mandates "up-to-date COVID-19 vaccination" for those who want a job with the campaign.



How stupid do these people look?

It's obvious these vaxs don't work and quite possibly make you more susceptible pic.twitter.com/4HogLDcsDG