Камала Харрис опубликовала главное требование для желающих работать в ее штабе

18 августа кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис опубликовала на своем сайте противоречивое требование для соискателей, желающих трудиться в ее штабе, сообщает Zakon.kz.

Как пишет на своем сайте ведущий шоу Чарли Крик, соискатели и рядовые американцы возмущены требованием Харрис привиться от гриппа и COVID-19. Таковы плановые параметры Центра по контролю и профилактике данных заболеваний.

В соцсетях также встречаются откровенные негодования по поводу этого требования.

🚨🚨 BREAKING: Kamala Harris's campaign mandates "up-to-date COVID-19 vaccination" for those who want a job with the campaign.



How stupid do these people look?

It's obvious these vaxs don't work and quite possibly make you more susceptible pic.twitter.com/4HogLDcsDG — JOSH DUNLAP (@JDunlap1974) August 17, 2024

При всем многообразии вакансий, как оказалось, именно это условие для набора в ее штаб отталкивает потенциальных соискателей. К слову, зарплаты для членов новой команды Харрис варьируются от 90 до 100 тыс. долларов в год.

Фото: kamalaharris

А новый опрос, проведенный с 5 по 9 августа, показал, что ключевые штаты Висконсин, Пенсильвания и Мичиган теперь склоняются к кандидатуре Харрис.