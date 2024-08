Самолет с пассажирами совершил жесткую посадку в Сочи

По информации из разных источников в социальной сети Х, на борту находилось 189 пассажиров и семь членов экипажа, никто из них не пострадал.

Tailstrike at Sochi



Yesterday, August 18, while landing at the airport in Sochi, a Boeing 737-800 RA-73659 of Smartavia airlines touched the runway surface with its tail, the results of which you can see in the video.



Video: @antresol_avia pic.twitter.com/weaL177RpN