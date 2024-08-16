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Во Франции разбился частный коллекционный самолет

Авиашоу, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2024 21:54 Фото: Х/lavergnej69
16 августа самолет Fouga Magister разбился на юге Франции во время авиашоу. Он упал в море у побережья Лаванду, сообщает Zakon.kz.

По информации нескольких источников в социальной сети Х, пилот не успел катапультироваться, поскольку самолет не был оборудован специальным креслом. Крушение произошло около 20:00 по времени Казахстана. О жертвах пока не сообщается.

Самолет использовался ВВС Франции с 1964 по 1980 год. На месте крушения проводится поисковая операция.

Авиакатастрофа, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2024 21:54

Фото: Х/goldensgui

Авиашоу, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2024 21:54

Фото: Х/lavergnej69

Днями ранее в Аргентине уволенный мужчина сознательно направил самолет на здание бывшего работодателя.

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