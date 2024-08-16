Во Франции разбился частный коллекционный самолет

16 августа самолет Fouga Magister разбился на юге Франции во время авиашоу. Он упал в море у побережья Лаванду, сообщает Zakon.kz.

По информации нескольких источников в социальной сети Х, пилот не успел катапультироваться, поскольку самолет не был оборудован специальным креслом. Крушение произошло около 20:00 по времени Казахстана. О жертвах пока не сообщается.

🔴 Ce Fouga Magister n’est pas équipé de siège éjectable.



▫️Les pompiers sont à la recherche de l’unique pilote de l’avion. https://t.co/BRH25Boi8N pic.twitter.com/lKoASdokdd — air plus news (@airplusnews) August 16, 2024

Самолет использовался ВВС Франции с 1964 по 1980 год. На месте крушения проводится поисковая операция.

Фото: Х/goldensgui

Фото: Х/lavergnej69

Днями ранее в Аргентине уволенный мужчина сознательно направил самолет на здание бывшего работодателя.