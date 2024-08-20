Конго заявляет, что получит первые вакцины от оспы обезьян на следующей неделе

19 августа 2024 года министр здравоохранения Конго заявил, что на следующей неделе страна получит из США первые дозы вакцины для борьбы со вспышкой оспы обезьян, сообщает Zakon.kz.

По данным AP News, случаи оспы обезьян были подтверждены среди детей и взрослых в более чем 13 африканских странах. В них распространяется новая форма вируса.

В настоящее время Конго необходимо 3 млн доз вакцины. Министр здравоохранения страны Роджер Камба сообщил, что США и Япония предложили пожертвовать вакцины. Он не сказал, сколько доз будет отправлено или когда они прибудут из Японии.

В этом году ВОЗ сообщила о более чем 17 тыс. случаях заражения оспой обезьян и более 500 смертях по всему миру.

Более 96% всех случаев и смертей произошли в Конго, чья система здравоохранения долгое время пыталась сдержать вспышки заболеваний на территории огромной страны с плохой инфраструктурой. Там на детей до 15 лет приходится более 70% случаев и 85% смертей.

Ранее Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК перечислил способы передачи этого заболевания.

