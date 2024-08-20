Конго заявляет, что получит первые вакцины от оспы обезьян на следующей неделе
По данным AP News, случаи оспы обезьян были подтверждены среди детей и взрослых в более чем 13 африканских странах. В них распространяется новая форма вируса.
В настоящее время Конго необходимо 3 млн доз вакцины. Министр здравоохранения страны Роджер Камба сообщил, что США и Япония предложили пожертвовать вакцины. Он не сказал, сколько доз будет отправлено или когда они прибудут из Японии.
В этом году ВОЗ сообщила о более чем 17 тыс. случаях заражения оспой обезьян и более 500 смертях по всему миру.
Более 96% всех случаев и смертей произошли в Конго, чья система здравоохранения долгое время пыталась сдержать вспышки заболеваний на территории огромной страны с плохой инфраструктурой. Там на детей до 15 лет приходится более 70% случаев и 85% смертей.
Ранее Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК перечислил способы передачи этого заболевания.