Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Конго заявляет, что получит первые вакцины от оспы обезьян на следующей неделе

Вакцина от оспы обезьян, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2024 05:17 Фото: pixabay
19 августа 2024 года министр здравоохранения Конго заявил, что на следующей неделе страна получит из США первые дозы вакцины для борьбы со вспышкой оспы обезьян, сообщает Zakon.kz.

По данным AP News, случаи оспы обезьян были подтверждены среди детей и взрослых в более чем 13 африканских странах. В них распространяется новая форма вируса.

В настоящее время Конго необходимо 3 млн доз вакцины. Министр здравоохранения страны Роджер Камба сообщил, что США и Япония предложили пожертвовать вакцины. Он не сказал, сколько доз будет отправлено или когда они прибудут из Японии.

В этом году ВОЗ сообщила о более чем 17 тыс. случаях заражения оспой обезьян и более 500 смертях по всему миру.

Более 96% всех случаев и смертей произошли в Конго, чья система здравоохранения долгое время пыталась сдержать вспышки заболеваний на территории огромной страны с плохой инфраструктурой. Там на детей до 15 лет приходится более 70% случаев и 85% смертей.

Ранее Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК перечислил способы передачи этого заболевания.

Читайте также

Врачи, больница, поликлиника, пациенты, анализы, сдача анализов, кровь
В секторе Газа впервые за 25 лет выявили случай полиомиелита
В Индии врачи устроили забастовку
Индийские врачи отказываются прекращать забастовку из-за жестокого изнасилования их коллеги
Насилие над детьми, дети, физическое насилие, ребенок
Российского блогера задержали из-за подозрений в педофилии
Аксинья Титова
Оспа обезьян ВОЗ Конго США Япония 2024 год Вакцинация
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Молодая жена 78-летнего Евгения Петросяна ответила на главный вопрос хейтеров
Молодая жена 78-летнего Евгения Петросяна ответила на главный вопрос хейтеров
Лиза Арзамасова и Илья Авербух в день выписки из роддома закатили праздник старшему сыну
Лиза Арзамасова и Илья Авербух в день выписки из роддома закатили праздник старшему сыну
Счетчик воды, счетчики воды, прибор учета расхода холодной, горячей воды, холодная вода, горячая вода, установка счетчиков воды, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату
О новом виде мошенничества предупреждают казахстанцев
Тенге, деньги, Казахстан
Размеры пособий и соцвыплат по инвалидности и потере кормильца озвучили в Минтруда Казахстана
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: