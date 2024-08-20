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В Германии провели обыск дочерней компании "Почты России"

Обыск Почты России, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2024 08:28 Фото: pixabay
В дочерней компании "Почты России" в Германии RusPost GmbH прошли обыски с целью выявления нарушений мировых санкций, сообщает Zakon.kz.

По информации РИА Новости, в дочерней компании "Почты России" в Германии – RusPost GmbH – прошли обыски. Об этом сообщили в немецком Центральном управлении обеспечения соблюдения санкций.

"Центральное управление по обеспечению соблюдения санкций (ZfS) с утра сегодня приводит в исполнение решение уполномоченного окружного суда в рамках судебного разбирательства в отношении двух компаний в Берлине и проводит обыски в их офисах", – говорится в пресс-релизе ведомства.

Из-за этого в районе Темпельхоф-Шенеберг оцепили комплекс зданий, где также проходят допросы и ведется поиск доказательств, которые могут использовать в дальнейшем процессе судебного разбирательства.

Информацию об обысках также подтвердили в "Почте России". Там отметили, что ограничения в работе дочерней компании не затронут интересы клиентов, а доставка отправлений из-за рубежа идет в обычном режиме.

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