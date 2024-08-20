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Более 130 человек погибли во время наводнения в Нигере

наводнение в Нигере, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2024 00:03 Фото: скриншот видео
131 человек погиб, еще 133 пострадали за последние во время стихийного бедствия в Нигере. В Управлении гражданской обороны и ликвидации последствий стихийных бедствий заявили, что наводнения нанесли ущерб почти 32 тыс. домохозяйствам, сообщает Zakon.kz.

Как пишет anp.ne, 51 человек утонул, еще 80 человек погибли в результате обрушения строений. Рухнуло почти 27 тыс. домов и жилых построек. Наводнения повредили сотни ангаров и магазинов.

Согласно данным издания, причиной сильных наводнений, которые затронули все восемь регионов Нигера, включая столицу страны Ниамей, стали длительные проливные дожди.

Сезон обильных осадков в Нигере длится с июня по сентябрь.

Отметим, что люди также публикуют в социальной сети кадры погибших животных, которые не смогли спастись от большой воды.

Ранее сообщалось, что более 30 человек погибли в Эфиопии. Все они стали жертвами сезона дождей.

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