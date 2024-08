Более 130 человек погибли во время наводнения в Нигере

Как пишет anp.ne, 51 человек утонул, еще 80 человек погибли в результате обрушения строений. Рухнуло почти 27 тыс. домов и жилых построек. Наводнения повредили сотни ангаров и магазинов.

Согласно данным издания, причиной сильных наводнений, которые затронули все восемь регионов Нигера, включая столицу страны Ниамей, стали длительные проливные дожди.

Сезон обильных осадков в Нигере длится с июня по сентябрь.

📹 Floods have affected countries in West and Central Africa, including Guinea, the Democratic Republic of the Congo, Côte d'Ivoire, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, and Togo. pic.twitter.com/bV6BcPKOLi#Africa #Flood

According to the UN, more than 700,000 people have been affected…