Более 130 человек погибли во время наводнения в Нигере
Как пишет anp.ne, 51 человек утонул, еще 80 человек погибли в результате обрушения строений. Рухнуло почти 27 тыс. домов и жилых построек. Наводнения повредили сотни ангаров и магазинов.
Согласно данным издания, причиной сильных наводнений, которые затронули все восемь регионов Нигера, включая столицу страны Ниамей, стали длительные проливные дожди.
Сезон обильных осадков в Нигере длится с июня по сентябрь.
📹 Floods have affected countries in West and Central Africa, including Guinea, the Democratic Republic of the Congo, Côte d'Ivoire, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, and Togo. pic.twitter.com/bV6BcPKOLi#Africa #Flood— ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) August 16, 2024
According to the UN, more than 700,000 people have been affected…
Отметим, что люди также публикуют в социальной сети кадры погибших животных, которые не смогли спастись от большой воды.
In Dogo #Niger #floods and collapse of houses, livestock, animals washed away by water.#Africa#EAC pic.twitter.com/gOiKD4UmMp— Noris News☭ (@Noris_News1) August 19, 2024
Ранее сообщалось, что более 30 человек погибли в Эфиопии. Все они стали жертвами сезона дождей.