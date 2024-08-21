В Японии узнали, сколько времени можно проводить за видеоиграми без вреда для психики

Японские ученые из Университета Рицумейкан и других научных учреждений выяснили, что при правильных условиях видеоигры могут быть полезны для психического здоровья, сообщает Zakon.kz.

Исследование опубликовано в научном журнале Nature Human Behavior (NHB).

Команда опросила более 97,6 тыс. жителей Японии в возрасте от 10 до 69 лет, которые принимали участие в лотереях по розыгрышу игровых приставок в период ограничений из-за COVID-19.

"Во время пандемиии в стране резко вырос спрос на игровые консоли и сопутствующие товары. Производители пытались справиться с дефицитом с помощью конкурсов, победителям которых предоставляли возможность купить ту или иную игровую систему. Исследовательская группа обнаружила закономерность в ответах – люди, играющие в видеоигры, по-видимому, испытывали большее чувство удовлетворенности жизнью по сравнению с теми, кто не играл в игры", – говорится в статье.

При этом ученые отметили, что владение консолью у жителей страны снизило психологический стресс и повысило удовлетворенность жизнью на 0,1-0,6 стандартных отклонений.

Также выяснилось, что польза от видеоигр уменьшалась по мере увеличения их продолжительности. Исследователи настаивают: для того, чтобы получать пользу для психики, сидеть за играми стоит не более трех часов в день.

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