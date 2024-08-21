Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Японии узнали, сколько времени можно проводить за видеоиграми без вреда для психики

игры, компьютерные игры,, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2024 00:53 Фото: pixabay
Японские ученые из Университета Рицумейкан и других научных учреждений выяснили, что при правильных условиях видеоигры могут быть полезны для психического здоровья, сообщает Zakon.kz.

Исследование опубликовано в научном журнале Nature Human Behavior (NHB).

Команда опросила более 97,6 тыс. жителей Японии в возрасте от 10 до 69 лет, которые принимали участие в лотереях по розыгрышу игровых приставок в период ограничений из-за COVID-19.

"Во время пандемиии в стране резко вырос спрос на игровые консоли и сопутствующие товары. Производители пытались справиться с дефицитом с помощью конкурсов, победителям которых предоставляли возможность купить ту или иную игровую систему. Исследовательская группа обнаружила закономерность в ответах – люди, играющие в видеоигры, по-видимому, испытывали большее чувство удовлетворенности жизнью по сравнению с теми, кто не играл в игры", – говорится в статье.

При этом ученые отметили, что владение консолью у жителей страны снизило психологический стресс и повысило удовлетворенность жизнью на 0,1-0,6 стандартных отклонений.

Также выяснилось, что польза от видеоигр уменьшалась по мере увеличения их продолжительности. Исследователи настаивают: для того, чтобы получать пользу для психики, сидеть за играми стоит не более трех часов в день.

20 августа 2024 года в социальных сетях разразился скандал из-за низких оценок китайской игры Black Myth: Wukong в западной прессе. На порталах TechRadar и Screen Rant игру критикуют за недостаток инклюзивности и сексизм. Однако геймерам непонятно, зачем это нужно в истории о Царе Обезьян из китайской мифологии.

Читайте также

Иран, Раиси
В Иране опровергли заявления Fars о причинах крушения вертолета Раиси
открытка, Англия
Англичане получили открытку, отправленную 121 год назад
динозавры, Кыргызстан
Ученые нашли в Кыргызстане новый вид хищных динозавров с большими бровями
Андрей Дюсупов
Интересное 2024 год Компьютерные игры Интересные факты Исследования
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Серебро и золото в астрологии
Каким знакам зодиака нельзя носить серебро, а каким – золото
Осень близко: резкое похолодание ожидается в Казахстане
Осень близко: резкое похолодание ожидается в Казахстане
Лиза Арзамасова после рождения дочери заявила, что учится &quot;жить по-новому&quot;
Лиза Арзамасова после рождения дочери заявила, что учится "жить по-новому"
В связи с утратой доверия: Головкин лишил Утешеву полномочий генерального секретаря НОК
В связи с утратой доверия: Головкин лишил Утешеву полномочий генерального секретаря НОК
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: