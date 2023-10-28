Как видеозвонки могут навредить психике

Ученые из университета Колорадо рассказали, что видеозвонки с использованием Zoom и других приложений могут усилить неудовлетворенность людей собственной внешностью, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail со ссылкой на данные американского общества пластических хирургов, с 2019 года спрос на их услуги увеличился на 150%. Чаще всего люди хотят сделать пластическую операцию лица. Многочисленные эксперты связывают растущую популярность таких операций с использованием приложений для видеозвонков.

Психиатр Эмили Хемендингер объяснила, что в ходе видеовстречи люди склонны акцентировать излишнее внимание на своем лице и подмечать мнимые недостатки. Особенно долго собственное изображение на экране разглядывают женщины.

Отмечается, что из-за особенностей программы или плохого качества связи некоторым людям может показаться, что все участники видеочата смотрят на них с целью оценки внешности. Это ощущение может вызвать тревогу и беспокойство.

Специалисты заявили, что во время видеозвонка нужно попытаться отвлечься от анализа своей внешности и сосредоточиться на том, что говорят другие люди. Также не стоит пристально вглядываться в отдельные части лица собеседников – воспринимать изображение человека нужно целиком.

Ранее принц Гарри и Меган Маркл обвинили соцсети в разрушении детской психики.