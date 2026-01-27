Мужчина изнасиловал 13-летнюю падчерицу и застрелился на западе Казахстана

В Мангистауской области возбуждено уголовное дело по факту изнасилования 13-летней девочки. Подозреваемый – ее отчим – покончил с собой, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 27 января телеканал "КТК", тело 42-летнего мужчины было обнаружено в хозяйственной постройке на территории частного домовладения в селе Шетпе. По предварительным данным, он застрелился из охотничьего ружья.

После обнаружения тела в полицию поступило заявление об изнасиловании несовершеннолетней, приходившейся погибшему падчерицей. Начато досудебное расследование.



"По данному факту полицией возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 120 Уголовного кодекса Республики Казахстана "Изнасилование несовершеннолетней". Обеспечена защита прав и законных интересов несовершеннолетней. Иная информация в интересах следствия не разглашается", – рассказала начальник отдела информационной политики ДП Мангистауской области Айгерим Ибатуллаева.

20 января сообщалось, что в селе Шетпе в одной из хозяйственных построек на территории частного дома найден мертвым 42-летний мужчина, около тела лежало ружье.