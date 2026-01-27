#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
502.27
597.15
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
502.27
597.15
6.57
Происшествия

Мужчина изнасиловал 13-летнюю падчерицу и застрелился на западе Казахстана

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2026 00:34 Фото: unsplash
В Мангистауской области возбуждено уголовное дело по факту изнасилования 13-летней девочки. Подозреваемый – ее отчим – покончил с собой, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 27 января телеканал "КТК", тело 42-летнего мужчины было обнаружено в хозяйственной постройке на территории частного домовладения в селе Шетпе. По предварительным данным, он застрелился из охотничьего ружья.

После обнаружения тела в полицию поступило заявление об изнасиловании несовершеннолетней, приходившейся погибшему падчерицей. Начато досудебное расследование.

"По данному факту полицией возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 120 Уголовного кодекса Республики Казахстана "Изнасилование несовершеннолетней". Обеспечена защита прав и законных интересов несовершеннолетней. Иная информация в интересах следствия не разглашается", – рассказала начальник отдела информационной политики ДП Мангистауской области Айгерим Ибатуллаева.

20 января сообщалось, что в селе Шетпе в одной из хозяйственных построек на территории частного дома найден мертвым 42-летний мужчина, около тела лежало ружье.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
В Алматы мужчина пробрался в дом и изнасиловал 11-летнюю девочку
00:48, 10 октября 2024
В Алматы мужчина пробрался в дом и изнасиловал 11-летнюю девочку
Женился на 15-летней и изнасиловал ее: на 17 лет посадили фигуранта громкого дела
17:07, 16 октября 2025
Женился на 15-летней и изнасиловал ее: на 17 лет посадили фигуранта громкого дела
Отчим изнасиловал несовершеннолетнюю падчерицу в Павлодарской области
18:53, 23 июля 2024
Отчим изнасиловал несовершеннолетнюю падчерицу в Павлодарской области
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: