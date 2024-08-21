Убийство фитнес-тренера в Алматы: подсудимым дали последнее слово

Сегодня, 21 августа 2024 года, в суде по уголовным делам Алматы Бакитжану Акишеву, которого обвиняют в убийстве фитнес-тренера Дамира Туребаева, и Даурену Искакову, которого судят за недонесение о преступлении, предоставили последнее слово, сообщает Zakon.kz.

Бакитжан Акишев заявил, что не хотел убивать Дамира Туребаева. По словам подсудимого, он выстрелил в него, чтобы спасти свою жизнь.

"Я не отрицаю свою вину, да, я стрелял. Если бы у меня были намерения именно убить, то я бы вышел и застрелил его. А я закрылся в комнате и просто защищался. Если бы я не переживал за этого человека, я бы не просил, чтобы ему вызвали скорую. Да, я ушел с места преступления, я был в шоковом состоянии. Мне было страшно, когда он замахнулся на меня. У меня не было возможности убежать от Туребаева, мне пришлось защищать свою жизнь. Если бы я хотел его убить, я бы стрелял ему в голову или сделал контрольный выстрел. Я целился в руку, но попал в грудь. Прошу вас, ваша честь, назначить мне наказание не за намеренное убийство, а за превышение мер необходимой обороны", – сказал Акишев.

Подсудимый Даурен Искаков признал свою вину и попросил судью не лишать его свободы.

"Я оказался свидетелем этого происшествия, видел агрессию со стороны Туребаева. Вину в том, что я скрылся с места преступления, признаю. Я испугался давления со стороны сотрудников полиции. Я был судим и боялся, что полицейские будут вешать все на меня. Я был в шоковом состоянии, не знал, что делать. Я – единственный кормилец в семье и прошу не лишать меня свободы", – сказал Искаков.

Судья удалился в совещательную комнату. Приговор будет вынесен сегодня в 18:00.

На предыдущем заседании суда, которое прошло 23 июля, подсудимые рассказали свою версию произошедшего в день смерти фитнес-тренера.

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Фитнес-тренер клуба Fitness Blitz Дамир Туребаев был застрелен в хостеле, где он проживал, в ночь на 19 июля 2023 года. Сотрудники правоохранительных органов установили личности подозреваемых. Одного из них задержали в Бишкеке.