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47-летняя принцесса европейской страны ушла в армию

Армия, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2024 19:55 Фото: X/vaninaswchindt
Дочь короля Швеции Карла XVI Густава, кронпринцесса Виктория, поступила на военную службу, сообщает Zakon.kz.

Как пишет People, 47-летняя наследница шведского трона приступила к курсу специальной офицерской подготовки 19 августа. В официальном заявлении королевской семьи Швеции указано, что принцесса Виктория проходит обучение для "углубленного изучения военной науки, тактики и стратегии".

Армия, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2024 19:55

Фото: X/visegrad24

"Это обучение является частью постоянных усилий кронпринцессы по углублению знаний в рамках подготовки к ее будущей миссии в роли главы государства", – говорится в пресс-релизе королевской семьи.

Недавно стало известно, что впервые армию Канады возглавила женщина.

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