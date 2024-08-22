47-летняя принцесса европейской страны ушла в армию
Фото: X/vaninaswchindt
Дочь короля Швеции Карла XVI Густава, кронпринцесса Виктория, поступила на военную службу, сообщает Zakon.kz.
Как пишет People, 47-летняя наследница шведского трона приступила к курсу специальной офицерской подготовки 19 августа. В официальном заявлении королевской семьи Швеции указано, что принцесса Виктория проходит обучение для "углубленного изучения военной науки, тактики и стратегии".
Фото: X/visegrad24
"Это обучение является частью постоянных усилий кронпринцессы по углублению знаний в рамках подготовки к ее будущей миссии в роли главы государства", – говорится в пресс-релизе королевской семьи.
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