Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Армию Канады впервые возглавила женщина

Канада, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2024 04:04 Фото: X/CDS_Canada_CEMD
Главнокомандующим канадской армией впервые стала женщина. Это генерал Дженни Кариньян, сообщает Zakon.kz.

Более того, Кариньян также стала первой женщиной, возглавившей армию одной из стран Большой двадцатки. Назначение состоялось 18 июля. Информацию об этом опубликовали на официальной странице Вооруженных сил Канады в социальной сети Х.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал этот день историческим, а саму Кариньян – образцом для подражания для канадцев и всего мира.

Дженни Кариньян была первой женщиной, командовавшей боевым подразделением в канадских Вооруженных силах. Во время командировок она ездила в Ирак, Афганистан, Сирию и Боснию.

Канада, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2024 04:04

Фото: Facebook/Jennie Carignan

Последние три года она была главой отдела профессионального поведения и культуры в армии. Эта должность была создана в 2021 году после скандала с сексуализированными домогательствами среди военных.

Канада, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2024 04:04

Фото: Facebook/Jennie Carignan

А 14 июля Илон Маск призвал главу Секретной службы США Кимберли Читл уйти в отставку. Ранее Читл обещала, что к 2030 году до 30% всех должностей, в том числе личной охраны президента США, будут занимать женщины.

Читайте также

Израиль нанес удар по Йемену
Израиль нанес удар по Йемену
коронация в Малайзии
В Малайзии короновали нового монарха
Вьетнам подал заявку в ООН на расширение континентального шельф
Вьетнам подал заявку в ООН на расширение континентального шельфа
Алия Абди
Трюдо Джастин Канада 2024 год Военнослужащие
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Греческая певица не вышла на сцену в Турции из-за флага на сцене
Греческая певица не вышла на сцену в Турции из-за флага на сцене
Мама Кайрата Нуртаса упрекнула Жулдыз Абдукаримову
Мама Кайрата Нуртаса упрекнула Жулдыз Абдукаримову
Нурлан Коянбаев показал дом, в котором прошло его детство
Нурлан Коянбаев показал дом, в котором прошло его детство
Тенге, пенсия, пенсионный возраст, пенсионеры, деньги, Казахстан
Новые данные о пенсии в Казахстане: кто и сколько получает
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: