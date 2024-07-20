Армию Канады впервые возглавила женщина

Главнокомандующим канадской армией впервые стала женщина. Это генерал Дженни Кариньян, сообщает Zakon.kz.

Более того, Кариньян также стала первой женщиной, возглавившей армию одной из стран Большой двадцатки. Назначение состоялось 18 июля. Информацию об этом опубликовали на официальной странице Вооруженных сил Канады в социальной сети Х.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал этот день историческим, а саму Кариньян – образцом для подражания для канадцев и всего мира.

Дженни Кариньян была первой женщиной, командовавшей боевым подразделением в канадских Вооруженных силах. Во время командировок она ездила в Ирак, Афганистан, Сирию и Боснию.

Фото: Facebook/Jennie Carignan

Последние три года она была главой отдела профессионального поведения и культуры в армии. Эта должность была создана в 2021 году после скандала с сексуализированными домогательствами среди военных.

Фото: Facebook/Jennie Carignan

А 14 июля Илон Маск призвал главу Секретной службы США Кимберли Читл уйти в отставку. Ранее Читл обещала, что к 2030 году до 30% всех должностей, в том числе личной охраны президента США, будут занимать женщины.