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Футболист Хвича Кварацхелия стал отцом

Семья, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2024 18:42 Фото: Instagram/kvara7
21 августа футболист сборной Грузии и итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия рассказал о первом отцовстве, сообщает Zakon.kz.

Семейной радостью футболист поделился на своей странице в Instagram.

"Самый счастливый день в моей жизни. 21.08.24. Дамиане Кварацхелия", – подписал первое публичное фото сына футболист.

Хвича Кварацхелия и его избранница Ница Тавадзе обвенчались осенью прошлого года. Каждый свой гол он посвящает жене и даже придумал для этого специальный жест. Он выстраивает пальцы в форме грузинской буквы, с которой начинается имя его жены.

В то же время Роналду собрал миллион подписчиков за 90 минут и установил рекорд YouTube.

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