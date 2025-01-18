Официально: лидер сборной Грузии Хвича Кварацхелия перешел в ПСЖ

23-летний вингер итальянского клуба "Наполи" и сборной Грузии Хвича Кварацхелия стал игроком французского ПСЖ. Контракт грузинского игрока "парижане" оценили в 70 млн евро, сообщает Zakon.kz.

17 января грузинский футболист официально перешел в клуб из Парижа сроком до 2029 года. Хвича в новом клубе будет выступать под номером 7, который ранее носил Килиан Мбаппе до перехода в "Реал".

По сведениям некоторых источников, "Наполи" расстался со своим лидером за 70 миллионов евро. В ПСЖ Кварацхелия будет получать зарплату примерно 9 млн евро за сезон, плюс 2 млн в качестве бонусов за его результаты.

"Рады приветствовать Хвичу в ПСЖ, он один из самых ярких игроков в мировом футболе. Фантастически талантливый, а также храбрый и сражающийся прежде всего за команду. Хвича был полон решимости стать частью нашего замечательного клуба. Знаю, что с нами он достигнет всех своих целей, и мы рады усилить команду". Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи

В нынешнем сезоне итальянского первенства грузинский футболист сыграл 17 игр, где забил 5 голов и сделал три передачи.

Летом 2024 года сборная Грузии сенсационно впервые пробилась в 1/8 финала чемпионата Европы, обыграв на своем пути Португалию – 2:0. Один из победных голов тогда забил Кварацхелия.

