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Хвича Кварацхелия: Мы показали, что можно победить любую команду

Футбол Комент Игрока, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2024 17:40 Фото: Instagram/EURO2024
Лидер сборной Грузии и итальянского клуба "Наполи" Хвича Кварацхелия считает победный матч против Португалии (2:0) на Евро-2024 одним из самых счастливых дней в своей карьере, сообщает Zakon.kz.

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Грузинский вингер был одним из лучших игроков в противостоянии с Португалией. Он открыл счет уже в самом начале поединка.

"У нас была команда, и мы всем доказали, что действительно умеем играть. Всегда выходим побеждать и сосредоточены на игре. Но сейчас думаем о следующем матче. Очень признательны за поддержку. Скудетто с "Наполи" было незабываемым, но после игры с Португалией я счастлив как никогда, потому что горд за страну. Трудно передать эмоции словами". Хвича Кварацхелия

Теперь команда Кварацхелия 2 июля сыграет с испанцами за выход в четвертьфинал Евро-2024.

"Очень уважительно относимся к будущему сопернику. Сыграли против много матчей и очень хорошо знаем их. Испания и Португалия входят в число сильнейших команд, но мы показали, что можно победить любую. Легких соперников не бывает на чемпионатах Европы, и сами постараемся сыграть как можно лучше. Каждого уважаем, но отправимся сражаться за победу".Хвича Кварацхелия

Обыграв португальскую дружину, Грузия сенсационно впервые пробилась в 1/8 финала чемпионата Европы.

Матч против Испании грузины проведут в ночь на 2 июля, начало в 00:00 по казахстанскому времени.

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