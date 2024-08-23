Самолет разбился в джунглях Таиланда, пролетев всего 30 минут

Девять человек погибли в результате крушения легкомоторного самолета Cessna 208 Caravan, которое случилось 22 августа в джунглях Таиланда, сообщает Zakon.kz.

По информации газеты Khaosod, самолет потерпел крушение в мангровом лесу:

"В ходе поисково-спасательной операции были обнаружены его обломки. Среди погибших – семь пассажиров и два члена экипажа, среди которых были граждане Таиланда и Китая".

Фото: Синьхуа

Отмечается, что самолет вылетел из международного аэропорта Суваннапхум, связь с ним была потеряна спустя 30 минут полета.

16 августа во Франции разбился частный коллекционный самолет Fouga Magiste. Он упал в море у побережья Лаванду во время авиашоу. По информации нескольких источников в социальной сети Х, пилот не успел катапультироваться, поскольку воздушное судно не было оборудовано специальным креслом.