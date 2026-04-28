Пассажирский самолет разбился в Южном Судане: все погибли

27 апреля в 20 км к юго-западу от города Джубы разбился самолет Cessna 208 Caravan, сообщает Zakon.kz.

Управление гражданской авиации Южного Судана выпустило срочный пресс-релиз, в котором размещены некоторые детали инцидента.

Так, на борту находились 13 пассажиров и командир воздушного судна. Среди них – двое граждан Кении и 12 граждан Южного Судана.

"К сожалению, выживших нет", – говорится в сообщении.

VIEWER DISCRETION 🚨: A Cessna 208 crashed near Juba today, killing all 14 on board (12 South Sudanese, 2 Kenyans). No survivors – SSCAA confirms

По предварительным данным, причиной крушения могли стать неблагоприятные погодные условия, в частности низкая видимость. Ведомство выразило глубочайшие соболезнования семьям и близким погибших в результате этой трагедии. Дополнительную информацию пообещали предоставлять по мере ее подтверждения.

