#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
460.8
541.21
6.13
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
460.8
541.21
6.13
Мир

Пассажирский самолет разбился в Южном Судане: все погибли

Авиакатастрофа в Южном Судане, фото - Новости Zakon.kz от 28.04.2026 07:35 Фото: Х/hornafricanguy
27 апреля в 20 км к юго-западу от города Джубы разбился самолет Cessna 208 Caravan, сообщает Zakon.kz.

Управление гражданской авиации Южного Судана выпустило срочный пресс-релиз, в котором размещены некоторые детали инцидента.

Так, на борту находились 13 пассажиров и командир воздушного судна. Среди них – двое граждан Кении и 12 граждан Южного Судана.

"К сожалению, выживших нет", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, причиной крушения могли стать неблагоприятные погодные условия, в частности низкая видимость. Ведомство выразило глубочайшие соболезнования семьям и близким погибших в результате этой трагедии. Дополнительную информацию пообещали предоставлять по мере ее подтверждения.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Алія Абди
Алия Абди
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: