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В курортном городе Франции произошел взрыв: ранен полицейский

Синагога, фото - Новости Zakon.kz от 24.08.2024 21:25 Фото: X/visegrad24
24 августа в курортном городе Ла-Гранд-Мот на юге Франции возле синагоги произошел взрыв. Власти города расценили это как теракт, сообщает Zakon.kz.

Как передает France 24, в стоящей рядом с синагогой машине взорвался газовый баллон. В результате взрыва ранения получил полицейский. У входа в здание начался пожар, его потушили быстро, но две двери оказались повреждены. В момент взрыва религиозная служба не проводилась, в синагоге находились раввин и еще четыре человека, они не пострадали.

Мэр Ла-Гранд-Мот Стефан Россиньоль заявил, что камеры видеонаблюдения зафиксировали, как автомобиль поджигает неизвестный человек. При этом, подозреваемый якобы размахивал палестинским флагом. Другой очевидец сообщил, что неизвестный мужчина покидал место взрыва с двумя пустыми бутылками, а палестинский флаг был обмотан вокруг пояса.

Франция, фото - Новости Zakon.kz от 24.08.2024 21:25

Фото: X/visegrad24

Накануне самолеты израильских ВВС нанесли удары по объектам в центральной части Сирии, ранения получили семь человек.

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