Израильские ВВС нанесли удары по центральной части Сирии

Самолеты израильских ВВС вечером 23 августа 2024 года нанесли удары по объектам в центральной части Сирии, ранения получили семь человек, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в заявлении министерства обороны САР, пишет РИА "Новости".

"Сегодня в районе 19:35 Израиль нанес удары из воздушного пространства северного Ливана по объектам в центральной части. Семеро человек пострадали, также нанесен материальный ущерб", – говорится в заявлении.

Согласно коммюнике, сирийским ПВО удалось сбить часть воздушных целей.

Ранее в СМИ сообщили о предполагаемой дате новых переговоров по Газе. Очередная встреча по сделке Израиля и палестинского движения ХАМАС о прекращении огня и освобождении заложников может пройти 25 августа.



