Подлинный портрет: мойщик окон из Великобритании нашел историческую реликвию

Мойщик окон из Великобритании нашел историческую реликвию – "первый портрет" Шекспира. Шедевр оценивают в 200 миллионов фунтов (126 млрд 761 млн 112 тыс. тенге), сообщает Zakon.kz.

По информации издания The Sun, картина долгое время висела незамеченной в гостиной, пока мойщик окон Стивен Водлоу не узнал, что это может быть изображение известного драматурга. На специальные экспертизы он потратил тысячи фунтов.

58-летний Водлоу из городка Эйлсбери (графство Бакс, Великобритания) пытался доказать, что является владельцем первого портрета Уильяма Шекспира, сделанного при его жизни.

Фото: Barkingmad TV

Эксперты определили, что картина создана в то время, когда творил известный английский драматург, и не является копией. Впрочем, споры о том, действительно ли это Уильям Шекспир, до сих пор не утихают.

Эксперты по истории искусств определили, что на момент создания полотна драматургу мог быть 31 год.

Ранее появилась новость, что впервые на аукционе выставят картину Клода Моне.

