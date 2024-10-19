Из резиденции главы правительсвта Великобритании убрали портрет Шекспира

Новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер распорядился убрать из зала резиденции главы правительства портрет великого английского поэта и драматурга Уильяма Шекспира, сообщает Zakon.kz.

Как сообщало издание Telegraph, ранее Стармер убрал портреты Елизаветы I, английского путешественника сэра Уолтера Рэли, а также бывших премьеров Великобритании Уильяма Юарта Гладстона и Маргарет Тэтчер.

Бывший министр культуры Великобритании партии Тори Оливер Дауден назвал "мещанством" решение нового премьера убрать портрет Шекспира.

"Премьер-министр во время выборов громко заявлял о своем патриотизме, но теперь, когда выборы закончились, он поддался обычному для левых чувству неловкости по поводу нашего прошлого. Ежегодно резиденция Даунинг-стрит принимает тысячи высокопоставленных посетителей. Он должен был бы использовать это для того, чтобы провозгласить себя величайшим писателем на английском языке, а не заниматься этим мещанством", – отмечает представитель Дауден.

Партия Тори утверждает, что премьер-министр "поддался левому давлению и смущению из-за нашего прошлого". Все портреты были сняты с тех пор, как лейбористское правительство пришло к власти, что вызвало негативную реакцию консерваторов.

Ранее сообщалось, что лидер правой политической партии в Великобритании Reform UK Найджел Фараж обвинил правящую партию Великобритании во вмешательстве в выборы в США