СМИ Франции: Дуров планировал поужинать в Париже

Задержанный вечером 24 августа в парижском аэропорту основатель Telegram Павел Дуров собирался провести в столице Франции минимум один день и поужинать в Париже, сообщает Zakon.kz.

Цель визита Дурова в день его задержания раскрыли журналисты французского издания Le Figaro.

"Он приехал из Баку (Азербайджан) и должен был провести как минимум вечер в Париже, где планировал поужинать, добавил другой источник, близкий к делу", – указано в материале.

Журналисты также добавили, что миллиардера задержали в аэропорту Бурже между 19:30 и 20:00 по местному времени в сопровождении телохранителя и помощника, которые постоянно следовали за ним. Ожидается, что Дуров предстанет перед судом уже сегодня, 25 августа.

Некоторые французские средства массовой информации задавались вопросом о том, зачем основатель Telegram прибыл в эту страну. Они заявляли, что для них это остается загадкой, так как он в последнее время избегал посещения Франции.

Ранее Life.ru писал, что на фоне сообщений о задержании Дурова французскими спецслужбами стоимость криптовалюты Toncoin начала падать. Стоит отметить, что в самом мессенджере Telegram запустили хештег #FREEDUROV в знак поддержки его создателя.

Французские спецслужбы задержали Павла Дурова вечером в субботу, 24 августа, в парижском аэропорту Ле Бурже. Его подозревают в незаконной деятельности, такой как торговля наркотиками, преступления против несовершеннолетних и мошенничество.