Арестовали Павла Дурова: ему грозит до 20 лет тюрьмы

25 августа создателя мессенджера Telegram, миллиардера Павла Дурова задержали жандармы Жандармерии воздушного транспорта в аэропорту Парижа, сообщает Zakon.kz.

Об этом передает французский телеканал TF1. Утверждается, что его задержали сразу по прилете из Азербайджана. Он прибыл во Францию на частном бизнес-джете. В 2021 году Дуров получил французское гражданство.

Французские СМИ связывают его арест с тем, что в Telegram нет модерации контента, а сам бизнесмен не сотрудничает с французскими правоохранителями. Миллиардер предстанет перед судом как гражданин Франции в ближайшие дни.

Среди предварительных обвинений:

терроризм;

отмывание денег;

наркотрафик.

Cпецслужбы Франции намерены получить доступ к перепискам, связанным с преступными сообществами, а также лицами и компаниями под санкциями.

На фоне новостей о задержании Дурова курсы криптовалют TON и NOT, используемых в Telegram, падают.



Новость дополняется.

В середине августа Павел Дуров повторно прилетал в Казахстан. Причиной его приезда был отдых в Бурабае.