Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Арестовали Павла Дурова: ему грозит до 20 лет тюрьмы

Арест, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2024 01:55 Фото: X/visegrad24
25 августа создателя мессенджера Telegram, миллиардера Павла Дурова задержали жандармы Жандармерии воздушного транспорта в аэропорту Парижа, сообщает Zakon.kz.

Об этом передает французский телеканал TF1. Утверждается, что его задержали сразу по прилете из Азербайджана. Он прибыл во Францию на частном бизнес-джете. В 2021 году Дуров получил французское гражданство.

Французские СМИ связывают его арест с тем, что в Telegram нет модерации контента, а сам бизнесмен не сотрудничает с французскими правоохранителями. Миллиардер предстанет перед судом как гражданин Франции в ближайшие дни.

Среди предварительных обвинений:

  • терроризм;
  • отмывание денег;
  • наркотрафик.

Cпецслужбы Франции намерены получить доступ к перепискам, связанным с преступными сообществами, а также лицами и компаниями под санкциями.

На фоне новостей о задержании Дурова курсы криптовалют TON и NOT, используемых в Telegram, падают.

Новость дополняется.

В середине августа Павел Дуров повторно прилетал в Казахстан. Причиной его приезда был отдых в Бурабае.

Читайте также

Афганистан
В Афганистане разработали новые правила для женщин
Синагога
В курортном городе Франции произошел взрыв: ранен полицейский
Алмаз
Президент Ботсваны рассмешил подчиненных
Алия Абди
Дуров Павел Париж Франция Telegram 2024 год Аресты
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Дистанционное обучение, удаленное обучение, учеба на дому, онлайн-обучение, дистанционная, школьники, обучение из дома
Отправят ли детей в Казахстане с 15 сентября на дистанционное обучение – ответ санврачей
Концерт
Андрей Губин впервые за 19 лет вышел на сцену
Джей Ло, Бен Аффлек
Джей Ло назвала причину развода с Беном Аффлеком
гороскоп, знаки зодиака
Субботний гороскоп для всех знаков зодиака
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: