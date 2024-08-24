Арестовали Павла Дурова: ему грозит до 20 лет тюрьмы
Об этом передает французский телеканал TF1. Утверждается, что его задержали сразу по прилете из Азербайджана. Он прибыл во Францию на частном бизнес-джете. В 2021 году Дуров получил французское гражданство.
Французские СМИ связывают его арест с тем, что в Telegram нет модерации контента, а сам бизнесмен не сотрудничает с французскими правоохранителями. Миллиардер предстанет перед судом как гражданин Франции в ближайшие дни.
Среди предварительных обвинений:
- терроризм;
- отмывание денег;
- наркотрафик.
Cпецслужбы Франции намерены получить доступ к перепискам, связанным с преступными сообществами, а также лицами и компаниями под санкциями.
На фоне новостей о задержании Дурова курсы криптовалют TON и NOT, используемых в Telegram, падают.
Новость дополняется.
В середине августа Павел Дуров повторно прилетал в Казахстан. Причиной его приезда был отдых в Бурабае.