Мужчина сбросил младенца и женщину с 16 этажа в Москве

В Москве мужчина выбросил младенца и женщину из окна 16 этажа. Оба погибли, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла 25 августа в московском районе Лефортово. Причины произошедшего неизвестны. Мужчине 39 лет. По словам очевидцев, после того, как выкинул из окна ребенка и женщину, он еще какое-то время продолжал выбрасывать на улицу их вещи.

"Возбуждено уголовное дело. На место приехали правоохранительные органы, двор оцепили, мужчину задержали", – сообщили в правоохранительных органах.

Фото: прокуратура Москвы





СМИ предполагают, что преступником может оказаться сотрудник Центрального Банка РФ. С 36-летней супругой он прожил в браке около трех лет.

Ранее сообщалось, что житель Шымкента избил жену и трехмесячную дочь. По данному факту возбуждено уголовное дело.

