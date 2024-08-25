Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Мужчина сбросил младенца и женщину с 16 этажа в Москве

вещи, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2024 13:18 Фото: прокуратура Москвы
В Москве мужчина выбросил младенца и женщину из окна 16 этажа. Оба погибли, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла 25 августа в московском районе Лефортово. Причины произошедшего неизвестны. Мужчине 39 лет. По словам очевидцев, после того, как выкинул из окна ребенка и женщину, он еще какое-то время продолжал выбрасывать на улицу их вещи.

"Возбуждено уголовное дело. На место приехали правоохранительные органы, двор оцепили, мужчину задержали", – сообщили в правоохранительных органах.
дом, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2024 13:18

Фото: прокуратура Москвы


СМИ предполагают, что преступником может оказаться сотрудник Центрального Банка РФ. С 36-летней супругой он прожил в браке около трех лет.

Ранее сообщалось, что житель Шымкента избил жену и трехмесячную дочь. По данному факту возбуждено уголовное дело. 

Читайте также

Павел Дуров
СМИ Франции: Дуров планировал поужинать в Париже
Израиль
В Израиле 25 августа ввели чрезвычайное положение на ближайшие 48 часов
астронавты
Американские астронавты проведут на МКС восемь месяцев вместо восьми дней
Андрей Дюсупов
Россия Москва 2024 год Убийство
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Арест
Арестовали Павла Дурова: ему грозит до 20 лет тюрьмы
Дистанционное обучение, удаленное обучение, учеба на дому, онлайн-обучение, дистанционная, школьники, обучение из дома
Отправят ли детей в Казахстане с 15 сентября на дистанционное обучение – ответ санврачей
Анджелина Джоли
Отец Анджелины Джоли призвал Брэда Питта помириться с ней
Джей Ло, Бен Аффлек
Джей Ло назвала причину развода с Беном Аффлеком
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: