Житель Шымкента избил жену и трехмесячную дочь

53-летнего жителя Шымкента подозревают в избиении жены и трехмесячной дочери. Об инциденте стало известно вечером 3 августа, сообщает Zakon.kz.

В городском Департаменте полиции подтвердили информацию, которая ранее распространилась в соцсетях:

"По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемого поместили под стражу. Назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится расследование обстоятельств происшествия".

Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева взяла это дело под личный контроль. Она отметила, что мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого и легкого вреда здоровью.

"Женщина в медицинском учреждении, а ребенок – в реанимации детской больницы. Я в курсе этой ситуации, на связи с пострадавшей. Занимаемся больничным вопросом. Узнаем подробности ситуации. Проводится проверка", – рассказала Закиева.

Об инциденте в социальных сетях сообщила юрист Айгуль Орынбек. По ее словам, мужчина во время ссоры избил жену, потом угрожал ей ножом и пнул трехмесячную дочь. Орынбек также отметила, что женщину с ребенком якобы долгое время не хотели госпитализировать.