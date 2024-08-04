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Житель Шымкента избил жену и трехмесячную дочь

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2024 11:07 Фото: akorda.kz
53-летнего жителя Шымкента подозревают в избиении жены и трехмесячной дочери. Об инциденте стало известно вечером 3 августа, сообщает Zakon.kz.

В городском Департаменте полиции подтвердили информацию, которая ранее распространилась в соцсетях:

"По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемого поместили под стражу. Назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится расследование обстоятельств происшествия".

Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева взяла это дело под личный контроль. Она отметила, что мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого и легкого вреда здоровью.

"Женщина в медицинском учреждении, а ребенок – в реанимации детской больницы. Я в курсе этой ситуации, на связи с пострадавшей. Занимаемся больничным вопросом. Узнаем подробности ситуации. Проводится проверка", – рассказала Закиева.

Об инциденте в социальных сетях сообщила юрист Айгуль Орынбек. По ее словам, мужчина во время ссоры избил жену, потом угрожал ей ножом и пнул трехмесячную дочь. Орынбек также отметила, что женщину с ребенком якобы долгое время не хотели госпитализировать.

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