#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
512.81
604.19
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
512.81
604.19
6.57
Мир

Турчанка выбросила младенца с четвертого этажа

мать выбросила дочь с четвертого этажа, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2025 20:54 Фото: pixabay
В турецком городе Диярбакыре задержали женщину, которую подозревают в том, что она выбросила свою трехмесячную дочь из окна квартиры на четвертом этаже, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным газеты Habertürk, в результате падения ребенок получил тяжелые травмы. На место происшествия были направлены полиция и медики, но им не удалось реанимировать жертву.

Как уточняется, у матери имеются психологические проблемы. В день инцидента она гостила у свекра. Что стало конкретной причиной такого поступка, не уточняется.

По информации издания, тело младенца доставили в морг для проведения вскрытия.

Ведется расследование.

Ранее сообщалось, что в Алматы спустя 11 лет задержали дочь за убийство матери.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Мужчина сбросил младенца и женщину с 16 этажа в Москве
13:18, 25 августа 2024
Мужчина сбросил младенца и женщину с 16 этажа в Москве
В Шымкенте скончался годовалый мальчик, которого выбросили с четвертого этажа
09:36, 27 ноября 2023
В Шымкенте скончался годовалый мальчик, которого выбросили с четвертого этажа
Выбросили ребенка из окна в Шымкенте: в полиции рассказали подробности
11:41, 24 ноября 2023
Выбросили ребенка из окна в Шымкенте: в полиции рассказали подробности
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: