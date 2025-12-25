Турчанка выбросила младенца с четвертого этажа

В турецком городе Диярбакыре задержали женщину, которую подозревают в том, что она выбросила свою трехмесячную дочь из окна квартиры на четвертом этаже, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным газеты Habertürk, в результате падения ребенок получил тяжелые травмы. На место происшествия были направлены полиция и медики, но им не удалось реанимировать жертву.

Как уточняется, у матери имеются психологические проблемы. В день инцидента она гостила у свекра. Что стало конкретной причиной такого поступка, не уточняется.

По информации издания, тело младенца доставили в морг для проведения вскрытия.

Ведется расследование.

