Чрезвычайная обстановка сложилась в Нигере из-за разрушительного наводнения

По информации портала malijet, из-за разлива реки Нигер под водой оказались многие кварталы Ниамеи, в стране сложилась чрезвычайная гуманитарная обстановка.

Отмечается, что правительство Нигера распорядилось выделить 12 млрд африканских франков (около 18 млн долларов) бюджетных средств на оказание неотложной помощи пострадавшим. Для этого будет пересмотрена вся структура государственных расходов на нынешний финансовый год.

Агентство гидрологических услуг Нигерии предупреждает об опасности подъема уровня воды в реке Нигер из-за аварийного сброса в водохранилищах стран выше по течению.

Между тем в социальных сетях пишут, что жертв наводнений гораздо больше. Люди утверждают, что погибли не менее 217 человек.

20-22 August 2024#Niamey

🤯 Since August 20, #floods in #Niger have killed 217 people, injured 200 and affected nearly 353,287 people across the country.https://t.co/Z9ExXwDt24

‼️Watch the forum "Global crisis. The #Responsibility"#FloodCrisis #ClimateCatastrophe #news pic.twitter.com/R12hLwuKb9