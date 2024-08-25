Чрезвычайная обстановка сложилась в Нигере из-за разрушительного наводнения

Нигер столкнулся с самым обильным за последние полвека сезоном дождей, который привел к разрушительным наводнениям. Число погибших уже увеличилось до 150 человек, тысячи получили травмы, десятки тысяч лишились жилья, сообщает Zakon.kz.

По информации портала malijet, из-за разлива реки Нигер под водой оказались многие кварталы Ниамеи, в стране сложилась чрезвычайная гуманитарная обстановка.

Отмечается, что правительство Нигера распорядилось выделить 12 млрд африканских франков (около 18 млн долларов) бюджетных средств на оказание неотложной помощи пострадавшим. Для этого будет пересмотрена вся структура государственных расходов на нынешний финансовый год.

Агентство гидрологических услуг Нигерии предупреждает об опасности подъема уровня воды в реке Нигер из-за аварийного сброса в водохранилищах стран выше по течению.

Между тем в социальных сетях пишут, что жертв наводнений гораздо больше. Люди утверждают, что погибли не менее 217 человек.

Ранее сообщалось, что более 130 человек погибли во время наводнения в Нигере.