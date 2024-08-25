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Звезда "Кривого зеркала" Николай Бандурин попал в больницу

артист, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2024 22:45 Фото: uchastniki.com
В Москве госпитализировали актера и куплетиста, звезду "Кривого зеркала" Николая Бандурина, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Telegram-канал "112", у артиста проблемы с сердцем, врачи диагностировали нарушение сердечного ритма.

Отмечается, что после госпитализации медики планируют провести ряд обследований.

Ранее, в июне, экстренно госпитализировали беременную Сати Казанову.

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