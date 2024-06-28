Беременную Сати Казанову экстренно госпитализировали
Фото: Instagram/satikazanova
Бывшую участницу группы "Фабрика" Сати Казанову экстренно госпитализировали, передает Zakon.kz.
Об этом сообщила сама певица в Instagram-аккаунте.
О причинах госпитализации она ничего не сказала.
"Ничего такого страшного, но кое-какие вмешательства нужно сделать", – поделилась звезда с подписчиками.
Казанова рассказала, что лежит под капельницами, ей прописан полный физический покой.
Она выразила надежду на то, что успеет полностью восстановиться к фестивалю, который состоится в следующем месяце в Москве.
О том, что 41-летняя Сати Казанова ждет ребенка, стало известно несколько недель назад.
Свою беременность выпускница "Фабрики звезд" назвала "долгожданным и вымоленным чудом". Она отметила, что зачала естественным путем.
Ранее Сати стала участницей скандала, связанного с терактом в "Крокусе".
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