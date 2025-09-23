Страдающий онкологическим заболеванием актер Панкратов-Чёрный попал в больницу

Известный российский актер Александр Панкратов-Чёрный был экстренно госпитализирован, перед тем как выйти на сцену в Кургане, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 23 сентября Telegram-канал Mash, его срочно увезли в больницу за несколько часов до того, как артист должен был выйти на сцену Курганской филармонии. Актер должен был играть роль в комедийной постановке "Женихи".

По информации издания, он был госпитализирован из-за осложнений здоровья на фоне онкологии – врачи обнаружили у актера два месяца назад рак легких, когда лечили хронический бронхит. Год назад Панкратов-Чёрный сломал ребра и столкнулся с поражением мелких сосудов мозга.

Также отмечается, что сегодня Александра Панкратова-Чёрного в спектакле "Женихи" заменит Владимир Майсурадзе. В филармонии заявили, что замена не повлияет на качество представления и все пройдет в обычном формате.

