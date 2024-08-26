В Афганистане утверждают, что новые законы не ущемляют права женщин

Власти Афганистана отвергают обеспокоенность ООН по поводу законов, запрещающих женщинам высказываться и демонстрировать свои лица в общественных местах, сообщает Zakon.kz.

По информации U.S. News & World Report, в стране отклонили критику со стороны ООН по поводу новых законов о пороке и добродетели, которые включают запрет на женские голоса и открытые лица в общественных местах.

Роза Отунбаева , возглавляющая миссию ООН в стране, МООНСА, заявила, что законы представляют "удручающее видение" будущего Афганистана.

Забиулла Муджахид, главный представитель афганского правительства, в своем заявлении предостерег от "высокомерия" тех, кто, по его словам, не знаком с законами исламского шариата.

"Мы призываем к глубокому пониманию этих законов и уважительному признанию исламских ценностей. Отвергать эти законы без такого понимания, по нашему мнению, является проявлением высокомерия", – сказал он.

Ранее сообщалось, что правители Афганистана включают требование к женщинам скрывать свое лицо, тело и голос вне дома. Они также запрещают изображения живых существ, такие как фотографии людей.