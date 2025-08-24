В Афганистане ввели новые правила выдачи паспортов

Новые правила получения паспортов в Афганистане запрещают выдачу этого документа ряду категорий граждан, сообщает Zakon.kz.

По информации портала Khaama press, который ссылается на национальное паспортное управление, теперь документ не выдадут осужденным, а также тем, кому запрещен выезд за границу.

"Кроме того, паспорта не будут выдавать детям без сопровождения законных представителей и тем, кто имеет невыполненные финансовые обязательства", – говорится в сообщении.

То есть теперь получить документы или покинуть страну, не заплатив по всем счетам, не получится.

Граждане Афганистана пользуются внутри страны документом "тазкира" (удостоверение личности), причем как в бумажном, так и в электронном виде, а паспорт им нужен для совершения поездок за границу.

Ранее в Афганистане заявили, что запретили женщинам праздновать четвертую годовщину новой власти в стране.