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В Афганистане разработали новые правила для женщин

Афганистан, фото - Новости Zakon.kz от 24.08.2024 23:50 Фото: pixabay
Новые правила внесли в законы о пороках и добродетелях, одобренных верховным лидером Афганистана, сообщает Zakon.kz.

Законы, занимающие 114 страниц и включающие 35 статей, изучило агентство Associated Press. Они касаются таких аспектов повседневной жизни, как общественный транспорт, музыка, бритье и праздники. Вот некоторая часть из новых запретов:

  • женщины не смогут носить одежду, открывающую их лица, в общественных местах;
  • женщины не будут выступать публично;
  • женщины не будут смотреть на мужчин, с которыми они не связаны;
  • мужчины не будут смотреть на женщин, с которыми они не связаны;
  • картинки и фотографии живых существ не будут использоваться в СМИ;
  • музыки не будет;
  • женщины и мужчины, не являющиеся родственниками, не будут находиться в одном окружении;
  • женщины не будут ездить на транспорте в одиночку;
  • во время молитвы транспортные средства будут останавливаться, а водители и пассажиры будут молиться.

Тех, кто не соблюдает правила, могут арестовать без решения суда.

Помимо этого, из-за запрета властей афганские девочки не ходят в школу после четвертого класса.

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