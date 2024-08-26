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Российского активиста задержали за пикет в поддержку Павла Дурова

Протесты в Москве, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2024 02:17 Фото: pixabay
Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал на 10 суток активиста Либертарианской партии России Владислава Мазура во время пикета в поддержку Павла Дурова, сообщает Zakon.kz.

По информации ОВД-Инфо, активиста задержали по статье о неповиновении полиции. Об этом сообщает его защитник Вероника Глазкова.

Мазур поступил в отделение полиции 25 августа. Молодого человека доставили в ОВД "Якиманка", составили протокол и оставили на ночь до суда.

На заседании судья Замоскворецкого суда изучила видео, на котором видно, что Мазур не оказывает сопротивление полиции, а спокойно идет к автозаку. Несмотря на это, судья сочла показания полицейских более весомыми.

24 августа основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту во Франции. Его обвиняют в отказе от сотрудничества с французскими правоохранительными органами при расследовании преступлений, связанных с использованием мессенджера.

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