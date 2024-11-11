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Экс-послу Украины в Казахстане Петру Врублевскому суд отменил приговор

Экс-послу Украины в Казахстане Петру Врублевскому суд отменил приговор, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2024 14:36 Фото: Посольство Украины в Казахстане
Московский городской суд отменил приговор в отношении бывшего посла Украины в Казахстане Петра Врублевского. Он был заочно осужден на шесть лет колонии за разжигание ненависти и вражды, сообщает Zakon.kz.

Как передает корреспондент ТАСС из зала суда, материалы дела будут направлены для повторного рассмотрения в тот же суд.

"Приговор в отношении Врублевского отменить, материалы дела вернуть в Басманный суд Москвы на новое рассмотрение в ином составе", – говорится в апелляционном решении тройки судей.

Поводом для преследования Петра Врублевского в России стало интервью блогеру Диасу Кузаирову, которое он дал в августе 2022 года, когда еще находился на посту посла Украины в Казахстане.

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26 августа 2024 года Басманный суд Москвы приговорил заочно Петра Врублевского к шести годам колонии, признав его виновным в разжигании ненависти и вражды.

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