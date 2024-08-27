"СМИ убивают": офис популярной газеты облили красной краской в Германии
Фото: X(Twitter)/@PBlanke1
Неизвестные закидали здание редакции немецкой газеты Tagesspiegel пакетами с красной краской. Также они написали на входе, что немецкие СМИ убивают, сообщает Zakon.kz.
Кроме того, пишет издание, злоумышленники нарисовали на здании красный треугольник, который газета ассоциирует с палестинским движением ХАМАС.
Как уточняется, краску и надписи на здании обнаружил утром охранник, очистка фасада уже началась. Правоохранительные органы начали расследование.
Ранее сообщалось, что экоактивисты облили краской особняк легендарного футболиста Лионеля Месси на Ибице в рамках акции протеста.
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