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Руководители ведущих СМИ Казахстана посетили "Российскую газету"

Руководители ведущих СМИ Казахстана посетили Российскую газету, фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2024 10:00 Фото: Сергей Михеев/ РГ
Делегация руководителей крупнейших казахстанских СМИ посетила редакцию "Российской газеты", сообщает Zakon.kz.

Главный редактор "РГ" Владислав Фронин отметил, что впервые за долгие годы такая многочисленная и представительная делегация из Казахстана посетила редакцию. Он обратил внимание на тесные исторические связи между странами.

В медиапространстве России и Казахстана периодически появляются противоречивые, порой провокационные высказывания политиков, блогеров и пользователей соцсетей. На круглом столе прозвучала идея наладить взаимообмен информацией между СМИ для борьбы с фейками, а также намеренной дезинформацией.

"В повседневной жизни мы сталкиваемся с тем, что люди верят в ложные новости и провокационные материалы. Мне лично приходилось развенчивать некоторые мифы. Было бы полезно, чтобы такой работой занимались наши СМИ", – считает основатель Zakon.kz Сергей Киселёв.

Руководители ведущих СМИ Казахстана посетили Российскую газету, фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2024 10:00

Фото: Сергей Михеев/ РГ

Заместитель генерального директора Телерадиокомплекса Президента Республики Казахстан Аскар Джалдинов призвал СМИ России и Казахстана больше рассказывать о межрегиональном сотрудничестве, бизнес-связях между странами и туризме.

"У нас много точек соприкосновения, существует большой простор для публикаций о приграничном сотрудничестве. Зачастую аудитория хочет найти ответы на простые бытовые вопросы, казахские предприниматели стремятся наладить выгодные отношения с российскими партнерами", – отметил Аскар Джалдинов.

В редакции "Российской газеты" регулярно проходят тематические вечера с участием иностранных диаспор. На встрече в "РГ" коллег из Казахстана пригласили присоединиться к такому формату.

Ранее подготовку к 80-летию Великой Победы казахстанские и российские медиаменеджеры обсудили в ходе форума "Россия-Казахстан: актуальные вопросы взаимодействия СМИ" в Москве.

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