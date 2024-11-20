Руководители ведущих СМИ Казахстана посетили "Российскую газету"

Делегация руководителей крупнейших казахстанских СМИ посетила редакцию "Российской газеты", сообщает Zakon.kz.

Главный редактор "РГ" Владислав Фронин отметил, что впервые за долгие годы такая многочисленная и представительная делегация из Казахстана посетила редакцию. Он обратил внимание на тесные исторические связи между странами.

В медиапространстве России и Казахстана периодически появляются противоречивые, порой провокационные высказывания политиков, блогеров и пользователей соцсетей. На круглом столе прозвучала идея наладить взаимообмен информацией между СМИ для борьбы с фейками, а также намеренной дезинформацией.

"В повседневной жизни мы сталкиваемся с тем, что люди верят в ложные новости и провокационные материалы. Мне лично приходилось развенчивать некоторые мифы. Было бы полезно, чтобы такой работой занимались наши СМИ", – считает основатель Zakon.kz Сергей Киселёв.

Фото: Сергей Михеев/ РГ

Заместитель генерального директора Телерадиокомплекса Президента Республики Казахстан Аскар Джалдинов призвал СМИ России и Казахстана больше рассказывать о межрегиональном сотрудничестве, бизнес-связях между странами и туризме.

"У нас много точек соприкосновения, существует большой простор для публикаций о приграничном сотрудничестве. Зачастую аудитория хочет найти ответы на простые бытовые вопросы, казахские предприниматели стремятся наладить выгодные отношения с российскими партнерами", – отметил Аскар Джалдинов.

В редакции "Российской газеты" регулярно проходят тематические вечера с участием иностранных диаспор. На встрече в "РГ" коллег из Казахстана пригласили присоединиться к такому формату.

Ранее подготовку к 80-летию Великой Победы казахстанские и российские медиаменеджеры обсудили в ходе форума "Россия-Казахстан: актуальные вопросы взаимодействия СМИ" в Москве.