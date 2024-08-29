МИД России призвал международные организации осудить действия Франции по Дурову

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что международные организации должны осудить действия французских властей по отношению к основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову, сообщает Zakon.kz.

По информации РИА Новости, Захарова сослалась на то, что они должны выполнить свой мандат по защите свободы слова.

"В данной ситуации от международных профильных структур требуется выполнить свой мандат по защите свободы слова и распространения информации, осудить действия по их ограничению со стороны французских властей", – сказала Захарова на брифинге.

Ранее стало известно, что основатель Telegram Павел Дуров 28 августа взят под судебный надзор во Франции. Ему предъявлено обвинение, но пока он останетcя на свободе.

Французские власти выдали ордер на арест не только ему, но и его брату-соучредителю Николаю.