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Павла Дурова взяли под судебный надзор во Франции

Павла Дурова взяли под судебный надзор во Франции, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2024 00:54 Фото: Instagram/durov
Основатель Telegram Павел Дуров 28 августа взят под судебный надзор во Франции, сообщает Zakon.kz.

По информации BFMTV, ему предъявлено обвинение, но он останетcя на свободе.

Дурову запрещено покидать территорию Франции и он должен внести залог в размере 5 млн евро.

Его обвиняют в том числе в отказе предоставить по запросу уполномоченных органов необходимую информацию или документы, а также в соучастии в:

  • Обеспечении незаконных транзакций;
  • Хранении материалов порнографического характера, в том числе с несовершеннолетними;
  • Обороте наркотиков;
  • Мошенничестве.

Также Дурова обязали появляться в полиции два раза в неделю. Ему грозит до 10 лет тюрьмы во Франции.

Ранее стало известно, что Павел Дуров стал участником еще одного расследования во Франции по обвинению в "тяжком насилии" в отношении одного из своих детей.

Французские спецслужбы задержали Павла Дурова вечером в субботу, 24 августа, в парижском аэропорту Ле Бурже. Его подозревают в незаконной деятельности, такой как торговля наркотиками, преступления против несовершеннолетних и мошенничество.

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Дуров Павел Париж Франция Telegram 2024 год
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