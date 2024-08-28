Павла Дурова взяли под судебный надзор во Франции
По информации BFMTV, ему предъявлено обвинение, но он останетcя на свободе.
Дурову запрещено покидать территорию Франции и он должен внести залог в размере 5 млн евро.
Его обвиняют в том числе в отказе предоставить по запросу уполномоченных органов необходимую информацию или документы, а также в соучастии в:
- Обеспечении незаконных транзакций;
- Хранении материалов порнографического характера, в том числе с несовершеннолетними;
- Обороте наркотиков;
- Мошенничестве.
Также Дурова обязали появляться в полиции два раза в неделю. Ему грозит до 10 лет тюрьмы во Франции.
Ранее стало известно, что Павел Дуров стал участником еще одного расследования во Франции по обвинению в "тяжком насилии" в отношении одного из своих детей.
Французские спецслужбы задержали Павла Дурова вечером в субботу, 24 августа, в парижском аэропорту Ле Бурже. Его подозревают в незаконной деятельности, такой как торговля наркотиками, преступления против несовершеннолетних и мошенничество.