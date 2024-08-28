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Родного брата Павла Дурова тоже хотят арестовать во Франции

Родного брата Павла Дурова тоже хотят арестовать во Франции, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2024 17:02 Фото: YouTube/Лекториум
Французские власти выдали ордер на арест не только генерального директора Telegram Павла Дурова, но и его брата-соучредителя Николая, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 28 августа 2024 года, пишет POLITICO со ссылкой на французские административные документы. В нем говорится, что тайное расследование деятельности Telegram весьма обширное и началось несколько месяцев назад. Издание пишет, что "дело вращается вокруг отказа Telegram сотрудничать с французским полицейским расследованием сексуального насилия над детьми".

Согласно документу, предоставленному POLITICO лицом, непосредственно вовлеченным в дело, ордеры на арест братьев Дуровых были выданы после того, как Telegram "не дал ответа" на более ранний судебный запрос об идентификации пользователя мессенджера. В документе также отмечается "практически полное отсутствие сотрудничества Telegram" с французскими и европейскими властями в других случаях.

Сообщается, что ордеры на арест Павла и Николая были выданы 25 марта 2024 года по обвинениям, включающим "пособничество в хранении, распространении, предложении или предоставлении порнографических изображений несовершеннолетних в составе организованной группы".

Помимо прочего, в документе в качестве обоснования ордеров на арест братьев Дуровых упоминается использование платформы "многочисленными преступными группировками".

При этом нет никаких указаний на то, что кто-либо из братьев Дуровых был напрямую причастен к какому-либо из выявленных следствием противоправных действий.

Вице-президент Telegram Илья Перекопский также упоминается в кратком содержании дела, хотя в документе не указано, был ли выдан ордер на его арест.

Прокуратура не комментирует ордеры против обоих братьев Дуровых, так как расследование является секретным. Там заявили, что "различные правонарушения, совершенные через Telegram, которые послужили основанием для начала расследования отделом по борьбе с киберпреступностью парижской прокуратуры, включают в себя правонарушения, связанные с детской порнографией (среди прочих)".

"На данном этапе по этому делу допрашивается только Павел Дуров", – добавили в прокуратуре. Текущее местонахождение Николая Дурова не установлено.

Французские спецслужбы задержали Павла Дурова вечером в субботу, 24 августа, в парижском аэропорту Ле Бурже. Его подозревают в незаконной деятельности, такой как торговля наркотиками, преступления против несовершеннолетних и мошенничество.

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