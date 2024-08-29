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В США птица разучилась летать из-за переедания: рентген шокировал зоозащитников

Птица, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2024 04:44 Фото: kansascity
В американском штате Миссури белоголовый орлан не мог взлететь, потому что съел целого енота, сообщает Zakon.kz.

Как передает издание The Kansas City Star, "травмированного" орлана обнаружили на территории заповедника Wilson’s Creek National Battlefield. 26 августа сотрудники департамента охраны природы штата решили, что птица ранена и поэтому не могла взлететь.

Однако рентген показал, что орлан абсолютно здоров, а летать не может по другой причине. Оказалось, что он съел целого енота.

Птица, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2024 04:44

Фото: kansascity

Предположительно, енот был сбит автомобилем на дороге. Его лапу с помощью рентгена увидели внутри желудка орлана. Узнав, что спасенная птица не нуждается в помощи ветеринаров, ее выпустили обратно в природу.

А в Гонконге с 1 августа вступил в силу запрет на кормление уличных голубей. За это выписывают крупный штраф.

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