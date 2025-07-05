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Мир

Цукерберг переоделся в птицу на американский праздник

Марк Цукерберг в День независимости США надел костюм белоголового орлана, фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2025 02:25 Фото: Facebook/zuck
4 июля миллиардер и CEO компании Meta Марк Цукерберг отпраздновал День независимости США в костюме белоголового орлана, сообщает Zakon.kz.

Цукерберг опубликовал видео, на котором занимается серфингом в костюме национального символа США. Ролик сопровождается песней "America, Fuck Yeah" Трея Паркера, автора мультсериала "South Park".

"Это самая глупая вещь, которую я делал", – написал Цукерберг.

Предприниматель не в первый раз публикует такое видео в День независимости. В прошлом году Цукерберг серфил в смокинге, с бокалом пива и американским флагом под песню Брюса Спрингстина "Born in the U.S.A". По данным американских СМИ, ежегодные публикации Цукерберга, посвященные этому празднику, стали для него фирменным способом взаимодействия с общественностью, в котором сочетается его любовь к серфингу и патриотизм.

Пока Цукерберг занимается серфингом, Amazon стал первой компанией в истории, где работает один млн роботов.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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