Цукерберг переоделся в птицу на американский праздник

4 июля миллиардер и CEO компании Meta Марк Цукерберг отпраздновал День независимости США в костюме белоголового орлана, сообщает Zakon.kz.

Цукерберг опубликовал видео, на котором занимается серфингом в костюме национального символа США. Ролик сопровождается песней "America, Fuck Yeah" Трея Паркера, автора мультсериала "South Park".

"Это самая глупая вещь, которую я делал", – написал Цукерберг.

Предприниматель не в первый раз публикует такое видео в День независимости. В прошлом году Цукерберг серфил в смокинге, с бокалом пива и американским флагом под песню Брюса Спрингстина "Born in the U.S.A". По данным американских СМИ, ежегодные публикации Цукерберга, посвященные этому празднику, стали для него фирменным способом взаимодействия с общественностью, в котором сочетается его любовь к серфингу и патриотизм.

Пока Цукерберг занимается серфингом, Amazon стал первой компанией в истории, где работает один млн роботов.