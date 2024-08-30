Одна из богатейших спортсменок США передвигается на метро

Американская теннисистка Джессика Пегула рассказала подписчикам, что в повседневной жизни предпочитает передвигаться по Нью-Йорку на метро, сообщает Zakon.kz.

Один из фактов в биографии спортсменки вызвал удивление у пользователей Сети. Оказалось, что Джессика Пегула родилась в семье миллиардера. Ее отец – владелец клубов НХЛ и NFL.

Сама Пегула сейчас занимает шестое место рейтинга. До него она была на третьей строчке. И за теннисную карьеру она заработала более 14 млн долларов.

Фото: Instagram/wta

Несмотря на возможности, финалистка Итогового турнира WTA среди всех видов транспорта в Нью-Йорке предпочитает метро.

"А еще она пользуется дешевой версией iPhone", – все так же удивленно прокомментировали подписчики ее страницы.

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