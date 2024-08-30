Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены закроют в первый день осени
Фото: wikimedia.org
1 сентября для посещения будут закрыты Мавзолей Ленина на Красной площади и некрополь у Кремлевской стены, сообщает Zakon.kz.
Как пишет ТАСС, об этом заявили в отделе по связям с общественностью Федеральной службы охраны РФ.
Как уточняется, ограничения вводятся в связи с проведением мероприятий.
Ранее Мавзолей Ленина закрывали из-за подготовки и проведения государственных мероприятий с 23 апреля по 16 мая 2024 года.
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