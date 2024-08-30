Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены закроют в первый день осени

1 сентября для посещения будут закрыты Мавзолей Ленина на Красной площади и некрополь у Кремлевской стены, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, об этом заявили в отделе по связям с общественностью Федеральной службы охраны РФ.

Как уточняется, ограничения вводятся в связи с проведением мероприятий.

Ранее Мавзолей Ленина закрывали из-за подготовки и проведения государственных мероприятий с 23 апреля по 16 мая 2024 года.