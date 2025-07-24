В Астане подземный туннель закроют для движения до осени

В транспортном подземном туннеле по ул. А. Бараева в Астане будут менять облицовку стен и бордюры, сообщает Zakon.kz.

В связи с этим, по информации Управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, с 25 июля по 1 сентября 2025 года будет полностью перекрыто движение на данном участке.

"Жителей и гостей столицы просим заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города. Приносим свои извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ", – обратились в управлении.

Кроме того, в Астане до 26 июля закрыли на ремонт парковочную зону у входа в Центральный парк.