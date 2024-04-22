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Мавзолей Ленина закроют до 16 мая

мавзолей в Москве, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2024 21:20 Фото: wikipedia.org
23 апреля Отдел по связям с прессой и общественностью ФСО заявил о том, что доступ в Мавзолей Ленина будет временно ограничен, сообщает Zakon.kz.

Как пишут vesti.ru, мавзолей закроют из-за подготовки и проведения государственных мероприятий.

"Допуск посетителей в Мавзолей В. И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены с 23 апреля по 16 мая 2024 года осуществляться не будет", – отметили в сообщении.

154 года назад, 22 апреля 1870 года, в городе Симбирске Российской империи родился Владимир Ильич Ленин (Ульянов). В честь праздничной даты коммунисты и сторонники партии почтили память вождя мирового пролетариата и возложили цветы к памятникам В. И. Ленину в ряде российских регионов.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в рамках рабочей поездки в Туркестанскую область посетил мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави, в котором ведется реконструкция.

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