Почти 40 тыс. пенсионеров умерли дома в одиночестве за полгода

В Японии почти 40 тыс. человек умерли дома в одиночестве за первую половину 2024 года. Тела некоторых обнаружили спустя год после смерти, сообщает Zakon.kz.

По информации местного телеканала NHK, в Национальном полицейском агентстве сообщили, что в общей сложности 37 227 человек, которые проживали одни, были найдены мертвыми дома.

Более 70% из них умерли в возрасте 65 лет и старше. Тела почти 4 тыс. человек были обнаружены больше чем через месяц после их смерти. Еще 130 тел лежали в домах в течение года.

Также отмечается, что в этом году Японский национальный институт исследований в области народонаселения и социального обеспечения заявил, что к 2050 году число пожилых граждан, живущих в одиночестве, достигнет 10,8 млн человек.

Социальная проблема одиноких людей престарелого возраста крайне актуальна для Японии: японская нация является самой стареющей в мире, пожилые люди в возрасте 65 лет и старше составляют почти треть населения страны. Падение рождаемости министерство здравоохранения объясняет сокращением числа браков в период пандемии коронавируса, хотя корни проблемы лежат гораздо глубже.

Ранее мировой рекорд установила престарелая американка.

28 августа 80-летняя Энни Джудис стала самым пожилым человеком, простоявшим в планке более трех минут.

