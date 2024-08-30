Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Почти 40 тыс. пенсионеров умерли дома в одиночестве за полгода

Пожилые люди, пенсионеры, пенсия, пенсионный возраст , фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2024 03:19 Фото: Zakon.kz
В Японии почти 40 тыс. человек умерли дома в одиночестве за первую половину 2024 года. Тела некоторых обнаружили спустя год после смерти, сообщает Zakon.kz.

По информации местного телеканала NHK, в Национальном полицейском агентстве сообщили, что в общей сложности 37 227 человек, которые проживали одни, были найдены мертвыми дома.

Более 70% из них умерли в возрасте 65 лет и старше. Тела почти 4 тыс. человек были обнаружены больше чем через месяц после их смерти. Еще 130 тел лежали в домах в течение года.

Также отмечается, что в этом году Японский национальный институт исследований в области народонаселения и социального обеспечения заявил, что к 2050 году число пожилых граждан, живущих в одиночестве, достигнет 10,8 млн человек.

Социальная проблема одиноких людей престарелого возраста крайне актуальна для Японии: японская нация является самой стареющей в мире, пожилые люди в возрасте 65 лет и старше составляют почти треть населения страны. Падение рождаемости министерство здравоохранения объясняет сокращением числа браков в период пандемии коронавируса, хотя корни проблемы лежат гораздо глубже.

Ранее мировой рекорд установила престарелая американка.

28 августа 80-летняя Энни Джудис стала самым пожилым человеком, простоявшим в планке более трех минут.

Читайте также

Зал суда, суд, молоток судьи, молоток, судейский молоток, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон
Суд в Бразилии решил приостановить работу соцсети X
Несколько человек получили ранения во время конфликта в отеле в Египте
Серьезными ранениями закончился конфликт сотрудников отеля и туристов в Египте
В Бишкеке задержали мужчину, нападавшего с тесаком на прохожих
Несколько прохожих пострадали от нападения мужчины с тесаком на рынке в Бишкеке
Аксинья Титова
Япония 2024 год Пенсионный возраст Пожилые люди Смертность Полиция Исследования
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Тенге, пенсия, пенсионный возраст, пенсионеры, деньги, Казахстан
На жалобы казахстанцев о "нарисованной" зарплате в 400 тысяч тенге ответил глава Нацбанка
Количество зашкаливает: Игорь Крутой показал звезд, которые выступили на &quot;Новой волне&quot;
Количество зашкаливает: Игорь Крутой показал суперзвезд, которые исполнили свои хиты на "Новой волне"
Скандальный подарок, бокалы из стекла, 8-кратная чемпионка мира по пара-армрестлингу, Зарина Примак, Абайская область
"Чувствую себя униженной": 8-кратная чемпионка мира по пара-армрестлингу о "подарке" молодежного центра
Нацбанк, Казахстан, тенге
Стоит ли казахстанцам ожидать девальвации, рассказал глава Нацбанка
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: