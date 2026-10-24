Подросток умерла от голода после пребывания в полиции: трагедия потрясла Японию

В Японии 16-летняя девушка умерла от истощения спустя пять месяцев после освобождения из полицейского изолятора, сообщает Zakon.kz.

Ее мать считает, что причиной трагедии стало незаконное задержание, и требует от властей компенсацию в размере 700 тысяч долларов, пишет CNN.

Девушку по имени Руна задержали 17 июня 2025 года в префектуре Хёго по подозрению в нападении на постояльца дома престарелых, которым руководила ее мать. Предполагаемый инцидент произошел за четыре месяца до ареста.

По словам матери, Руна лишь пыталась защититься от укусов возбужденного постояльца, придерживая его подбородок рукой. Девушка отрицала обвинения. Впоследствии уголовное обвинение ей так и не предъявили.

После задержания Руну поместили в полицейский изолятор на 18 дней. Все это время ей запрещали встречаться с матерью. Ограничение было введено по ходатайству прокуратуры, которая опасалась возможного уничтожения доказательств.

В выданном блокноте подросток неоднократно писала о желании вернуться домой.

"Пожалуйста, умоляю вас. Я хочу увидеть свою маму", – говорилось в одной из записок.

В другой девушка признавалась, что из-за переживаний практически перестала есть.

"Я ничего плохого не сделала, но я в таком шоке, что не могу есть", – написала Руна.

По словам матери, она знала, что дочь плохо питается, однако не представляла, насколько серьезным стало ее состояние. Женщина пыталась получить сведения о питании девушки, но власти отказались предоставить соответствующие записи.

Накануне освобождения Руна потеряла сознание, после чего ее экстренно доставили в больницу.

"Она превратилась в кожу и кости и вышла, крича и плача. Ее походка была настолько слабой, что ей с трудом удавалось пройти даже 5-10 метров", – рассказала мать.

После освобождения в начале июля состояние девушки продолжило ухудшаться. Врачи диагностировали у нее посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР).

По словам матери, Руна стала бояться взрослых, включая медицинских работников, и отказывалась от госпитализации. Семья пыталась восстановить ее питание, предлагая различные продукты, однако вес продолжал снижаться.

Спустя пять месяцев после освобождения девушка умерла. К моменту смерти она весила около 20 килограммов. Причиной смерти назвали недоедание, вызванное расстройством пищевого поведения.

Мать Руны подала иск против полиции префектуры Хёго, потребовав 109 миллионов йен (около 700 тысяч долларов). Она утверждает, что незаконное задержание и психологическая травма привели к гибели дочери.

Дело вызвало дискуссию о практике длительного содержания подозреваемых под стражей в Японии. В стране существует понятие "правосудие заложников" – так критики называют систему, позволяющую удерживать подозреваемых без предъявления обвинений на протяжении нескольких недель.

Согласно японскому законодательству, несовершеннолетних разрешается заключать под стражу только в случаях крайней необходимости. Однако юристы отмечают, что критерии такой необходимости четко не определены.

По официальной статистике, в 2024 году в Японии задержали более 6 тысяч подозреваемых младше 20 лет. Около 4 тысяч из них провели под стражей более 15 дней.

В полиции префектуры Хёго отказались комментировать обстоятельства дела, сославшись на продолжающийся судебный процесс. Представители ведомства заявили, что изложат свою позицию в суде.

Мать погибшей надеется, что разбирательство поможет изменить систему обращения с несовершеннолетними подозреваемыми.

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