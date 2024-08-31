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Японкам предложили вступать в браки с жителями села за деньги

Браки за деньги в Японии, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2024 07:06 Фото: pixabay
В правительстве Японии предложили мотивировать женщин вступать в браки с жителями села за деньги, сообщает Zakon.kz.

По информации CBS News, японское правительство предложило заманивать женщин Токио вступать в брак с мужчинами из сельской местности, предлагая им денежные выплаты и билеты на поезда на мероприятия по знакомству.

Однако 30 августа эту инициативу отменили из-за возмущений японской общественности.

По сообщениям местных СМИ, бюрократы предусмотрели выплаты в размере до 600 тыс иен (1 млн 977 тыс. 220 тенге) женщинам, которые выйдут замуж и поселятся за пределами Токио, в рамках усилий по сокращению зияющего гендерного разрыва в сельской местности.

Многие сельские районы четвертой по величине экономики мира сталкиваются с кризисом депопуляции, а в некоторых небольших городах практически нет детей.

Причиной этому является то, что молодые женщины чаще мужчин покидают деревни и небольшие города, в которых они выросли, и переезжают в крупные города, особенно в Токио, в поисках лучших возможностей для получения высшего образования и работы.

Государственный министр по вопросам регионального возрождения Ханако Джими заявила, что поручила чиновникам "пересмотреть" план, и подчеркнула, что сообщения о размере выплат "не соответствуют действительности".

Недавно в Афганистане приняли очередные законы ущемляющие женщин. Лидеры страны утверждают, что новые законы не противоречат их правам.

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