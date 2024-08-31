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Мужчина похудел на 106 килограммов, чтобы спасти сестру

еда, диета, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2024 11:19 Фото: pixabay
Житель Великобритании сбросил 106 килограммов, чтобы стать донором почки для больной сестры, сообщает Zakon.kz.

Трогательную историю опубликовали в News York Post:

"24-летний Мэттью Флэнаган заставил себя похудеть после того, как узнал, что его сестре Эмме требуется пересадка почки. Врачи заявили мужчине, что его примут в донорскую программу, если он сбросит вес. Иначе операция по пересадке будет слишком опасна для него".

Мужчина признался, что набрал вес из-за неправильных пищевых привычек. По его словам, за один год он потратил восемь тысяч долларов на доставку еды. Похудеть ему помогла специальная группа. Там он не только получил поддержку, но и встретил девушку, с которой стал встречаться.

Спустя несколько лет после начала похудения его все-таки приняли в программу для доноров.

Ранее ученые рассказали, как именно сон может влиять на набор массы тела и похудение. Они выяснили, что люди, которые спят мало, имеют повышенный уровень гормона, который стимулирует аппетит.

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